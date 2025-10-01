Lelettorale | Casellati ' nessun tavolo tecnico istruttoria commissioni o proposte'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Sull'ipotesi di riforma della legge elettorale "posso solo dire che il confronto politico interno alla maggioranza e con le opposizioni –che è coessenziale alla dinamica del parlamentarismo– non si è ad oggi strutturato in tavoli tecnici, istruttorie formali, commissioni comunque denominate, né tantomeno in proposte normative". Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, rispondendo al Question time della Camera ad un'interrogazione del deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi. "La strada maestra intrapresa dal Governo per conseguire le riforme istituzionali necessarie al Paese -ha proseguito l'esponente dell'Esecutivo- è quella della riforma costituzionale, che è attesa all'esame di questo ramo del Parlamento, e a cui seguirà, inevitabilmente, la legge elettorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

