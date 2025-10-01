Kusej | Contro l’Inter come una lezione universitaria il livello era diverso
Le parole di Vasil Kusej, attaccante dello Slavia Praga, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. La sconfitta dello Slavia Praga contro l’ Inter nella fase a gironi di Champions League ha messo in evidenza le differenze di qualità tra le due squadre. Vasil Kusej, attaccante della formazione ceca, ha parlato apertamente della superiorità dei nerazzurri, ammettendo che la sfida è stata una vera e propria “lezione universitaria” per la sua squadra. In un’intervista rilasciata a Nova Sport, Kusej ha analizzato la partita e le difficoltà incontrate dal suo team, evidenziando come l’Inter abbia dominato in lungo e in largo, facendo valere la sua esperienza internazionale e la qualità tecnica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Kusej sul sorteggio: «Non vedo l’ora di giocare a San Siro contro l’Inter, vogliamo dimostrare di essere all’altezza»
Posible 11 de #Inter: Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez. Posible 11 de #SlaviaPraga: Stanek; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Provod, Cham, Kusej; Chory.
Dopo la vittoria a Cagliari, l'Inter torna in campo per la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga.
