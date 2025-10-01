Kronos Triathlon Team Luigi Tedesco al Trofeo delle Regioni | ottimi risultati anche a Cervia nello Sprint Age
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel weekend prossimo tesserati della Kronos Triathlon Team ancora impegnati con Luigi Tedesco che farà parte Team Campania categoria M1 che parteciperà al trofeo delle regioni che si svolgerà a Roma e per il settore giovanile i triatleti Kronos saranno impegnati nella terza tappa del trofeo delle province Aquathlon dove cercheranno di difendere l’attuale primato. La Kronos Triathlon Team si è messa in grande evidenza anche ai Campionati Italiani di Triathlon Sprint Age group che si sono svolti a Cervia sabato 27. Giuseppe Cancemi è stato protagonista di una prova di altissimo livello che gli è valsa il 18° posto assoluto sfiorando di pochissimo il podio di categoria S1 chiudendo al 4° posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: kronos - triathlon
