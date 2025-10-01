Kpop demon hunters conquista la top 10 per 15 settimane consecutive

kpop demon hunters: un record storico nelle classifiche di netflix. Il film d’animazione musicale kpop demon hunters si conferma come uno dei maggiori successi della piattaforma di streaming, stabilendo un nuovo primato che testimonia la sua popolarità globale. Con una presenza in classifica che supera ogni aspettativa, il titolo ha raggiunto risultati senza precedenti, consolidando la sua posizione tra i contenuti più visti su Netflix. prestazioni eccezionali e permanenza nella top 10. 15 settimane consecutive nelle prime posizioni. kpop demon hunters è rimasto per 15 settimane di fila nella top 10 dei film più visualizzati, superando un record storico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kpop demon hunters conquista la top 10 per 15 settimane consecutive

Età di rumi, zoey e mira nei demon hunters del kpop spiegata dal regista

Demon hunters kpop: film da record, date di uscita e dettagli trama

Kpop demon hunters 2: grande aggiornamento dopo il record di spettatori su netflix

Folla nel parco a tema per #Kpop Demon Hunters in Corea, il film più visto su #Netflix in questi ultimi giorni - X Vai su X

askanews. . Folla nel parco a tema per #Kpop Demon Hunters in Corea, il film più visto su #Netflix in questi ultimi giorni - facebook.com Vai su Facebook

KPop Demon Hunters, Golden conquista Billboard: prima esibizione live al Tonight Show di Jimmy Fallon - Nella puntata del 7 ottobre Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami si esibiranno sulle note della canzone di successo presente nel musical animato. Da msn.com

“Kpop Demon Hunters” conquista la Billboard 200 e riporta una colonna sonora in vetta dopo tre anni - Non accadeva da tre anni e mezzo che una colonna sonora raggiungesse la vetta della Billboard 200: ci è riuscito Kpop Demon Hunters ... Si legge su billboard.it