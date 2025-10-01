KPop Demon Hunters arriva in Fortnite trapelata la prima skin

(Adnkronos) – KPop Demon Hunters è senza dubbio il fenomeno dell'anno nel mondo dell'animazione, tanto da aver spinto Netflix ad annunciare l'arrivo di due seguiti animati e una versione live action già in lavorazione. Si trattava solo di questione di tempo prima che la storia delle tre guerriere popstar arrivasse nel mondo dei videogiochi, e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

