Koopmeiners Juve | altra chance dal primo minuto per l’olandese novità rispetto all’Atalanta per quanto riguarda il ruolo I dettagli

Koopmeiners Juve, fiducia totale del tecnico: contro il Villarreal giocherà trequartista con Yildiz, ennesimo tentativo per sbloccare l'olandese. Un'altra chance, forse la più importante, per scacciare le critiche e prendersi la Juventus. Nonostante la prestazione insufficiente contro l' Atalanta, Igor Tudor non molla Teun Koopmeiners e, a sorpresa, è pronto a rilanciarlo dal primo minuto anche nella delicatissima sfida di Champions League di questa sera contro il Villarreal. Una scelta forte, un ennesimo segnale di fiducia, ma con un'importante novità tattica. Koopmeiners Juve: la novità tattica.

