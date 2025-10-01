Koopmeiners Juve | altra chance dal primo minuto per l’olandese novità rispetto all’Atalanta per quanto riguarda il ruolo I dettagli
Koopmeiners Juve, fiducia totale del tecnico: contro il Villarreal giocherà trequartista con Yildiz, ennesimo tentativo per sbloccare l’olandese. Un’altra chance, forse la più importante, per scacciare le critiche e prendersi la Juventus. Nonostante la prestazione insufficiente contro l’ Atalanta, Igor Tudor non molla Teun Koopmeiners e, a sorpresa, è pronto a rilanciarlo dal primo minuto anche nella delicatissima sfida di Champions League di questa sera contro il Villarreal. Una scelta forte, un ennesimo segnale di fiducia, ma con un’importante novità tattica. Koopmeiners Juve: la novità tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve
Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni ex compagni all’Atalanta e de Ligt! Tifosi impazziti per quelle FOTO
Koopmeiners Juve, rifiutata un’offerta dall’estero! Vuole restare a Torino e riprendersi i bianconeri: il futuro dell’olandese è delineato. I dettagli
Capello a tutto tondo: «La scommessa della Juve sarà Koopmeiners. Vlahovic? Il suo ciclo sembra chiuso. Su Sancho…»
Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Mckennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. #VillarrealJuve #UCL - X Vai su X
Nessun segnale da Teun Koopmeiners Contro l’Atalanta l’ennesima prestazione anonima: l’olandese merita ancora fiducia, già a partire dalla sfida al Villarreal #Juventus #Koopmeiners #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Koopmeiners Juventus, altra bocciatura per l’olandese: «Non ectoplasmatico ma nemmeno sufficiente. Un grave peccato di egoismo macchia la sua gara». Il voto - Koopmeiners Juventus, l’olandese non sfrutta la chance di Tudor: un’altra prova insufficiente, lenta e macchiata da una scelta sbagliata Doveva essere la partita della svolta, il palcoscenico perfetto ... Lo riporta juventusnews24.com
Probabili formazioni Villarreal Juve: le possibili scelte di Tudor per la sfida di Champions League in programma stasera - Probabili formazioni Villarreal Juve, le ultime per stasera: McKennie in mediana con Locatelli, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di David Poche ore alla grande sfida di Champions League e Igor Tudor h ... juventusnews24.com scrive