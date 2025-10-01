Koné: «Qualificazione Champions e vittoria EL, ecco gli obiettivi della Roma. Mai visto uno come Gasp, quando gli ho detto dell’Inter.». L’intervista Manu Konè, centrocampista francese della Roma, si racconta al Corriere della Sera: «La verità è che siamo tutti figli della nostra storia. Se oggi sono questo, è per la tibia che mi fratturai a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Koné: «Qualificazione Champions e vittoria EL, ecco gli obiettivi della Roma. Mai visto uno come Gasp, quando gli ho detto dell’Inter…»