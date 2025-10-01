Koné | Qualificazione Champions e vittoria EL ecco gli obiettivi della Roma Mai visto uno come Gasp quando gli ho detto dell’Inter…
Koné: «Qualificazione Champions e vittoria EL, ecco gli obiettivi della Roma. Mai visto uno come Gasp, quando gli ho detto dell’Inter.». L’intervista Manu Konè, centrocampista francese della Roma, si racconta al Corriere della Sera: «La verità è che siamo tutti figli della nostra storia. Se oggi sono questo, è per la tibia che mi fratturai a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: qualificazione - champions
Benfica-Fenerbahce (Qualificazioni Champions League, 27-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Aquile favorite per la qualificazione
Pronostici Champions League 15 luglio: in poche hanno la qualificazione in tasca
Pioli stuzzica quell’ex Juve in merito alla cosa Champions: «Non ci ha messo tra le candidate per la qualificazione? Ho fatto questo con i miei giocatori»
Champions League: Milano in Belgio si prende la partita e la qualificazione - facebook.com Vai su Facebook
? Candela: "Roma, la qualificazione in Champions si può. Pellegrini? Rimane un giocatore importante" #ASRoma https://vocegiallorossa.it/interviste/candela-roma-la-qualificazione-in-champions-si-puo-pellegrini-rimane-un-giocatore-importante-271750… - X Vai su X
Koné: «Qualificazione Champions e vittoria EL, ecco gli obiettivi della Roma. Mai visto uno come Gasp, quando gli ho detto dell’Inter…» - Koné: «Qualificazione Champions e vittoria EL, ecco gli obiettivi della Roma. calcionews24.com scrive
Terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League: Brann, Real Madrid e Sporting CP difendono il vantaggio dell'andata - Pölten, Twente e Vålerenga si preparano per le gare di ritorno dopo una vittoria all'andata. Scrive it.uefa.com