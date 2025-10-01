Koné | Dell’Inter ne parlai con Gasperini obiettivi? 4° posto e vincere l’Europa League

Ce ne sono tanti di giocatori simbolo di questo positivo inizio di stagione della Roma, ma forse nessuno come Manu Koné incarna lo spirito e la grinta che Gasperini sta riuscendo a portare in questo gruppo. Lunga intervista per lui oggi sulle pagine del Corriere della Sera, nella quale sono tanti i temi toccati, soprattutto per quanto riguarda l’attualità: “Si sta bene lassù in classifica, per questo lavoriamo. Non esaltiamoci, ma l’anno scorso eravamo partiti male e poi l’abbiamo pagato alla fine. Gli obiettivi sono arrivare tra le prime 4 e vincere l’Europa League, dobbiamo essere ambiziosi. Gasperini? Mai visto nessuno vivere le partite così, lui è tante cose, è come se fosse in campo e ti viene voglia per forza di lottare per lui”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Koné: “Dell’Inter ne parlai con Gasperini, obiettivi? 4° posto e vincere l’Europa League”

