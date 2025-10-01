Klopp | Non allenerò più Sulle troppe partite | Parlare con la Fifa è come farlo con un microonde
L'ex tecnico di Dortmund e Liverpool non pensa di voler allenare ancora: "Oggi è così, poi non si sa mai". E sul calcio di oggi l'opinione non è cambiata: "Non sono il Papa, ma penso che si giochi troppo".
Jurgen Klopp non ha nessuna nostalgia della panchina. Da gennaio è "head of global soccer" della galassia Red Bull e da lì osserva un calcio che, dice chiaramente, non gli piace più. In un'intervista a The Athletic ha raccontato la sua nuova vita: niente stadi