Klopp | Non allenerò più Sulle troppe partite | Parlare con la Fifa è come farlo con un microonde

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tecnico di Dortmund e Liverpool non pensa di voler allenare ancora: "Oggi è così, poi non si sa mai". E sul calcio di oggi l'opinione non è cambiata: "Non sono il Papa, ma penso che si giochi troppo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

