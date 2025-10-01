L'ex tecnico di Dortmund e Liverpool non pensa di voler allenare ancora: "Oggi è così, poi non si sa mai". E sul calcio di oggi l'opinione non è cambiata: "Non sono il Papa, ma penso che si giochi troppo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Klopp: "Non allenerò più". Sulle troppe partite: "Parlare con la Fifa è come farlo con un microonde"