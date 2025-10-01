Klopp addio definitivo alla panchina? Non voglio più allenare

(Adnkronos) – Jurgen Klopp non allenerà più. Il tecnico tedesco, dopo l'addio al Liverpool del 2024, ha accettato il ruolo di Global Head of Soccer del gruppo Red Bull e non sembra avere alcuna intenzione di tornare in panchina. "Non mi manca assolutamente niente della vita da allenatore. Sono stato in tanti Paesi ma non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

