Klaassen commenta il ko contro il Marsiglia | Dobbiamo andare avanti come squadra
Klaassen sconsolato dopo il 4-0 incassato dal Club francese: le parole del giocatore olandese al termine della doccia fredda. Davy Klaassen, capitano dell’ Ajax, ha parlato dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia, un risultato che ha aumentato il malcontento attorno alla squadra olandese. Intervenuto ai microfoni al termine della partita, il centrocampista ex Inter ha affrontato le critiche e le domande sul futuro dell’allenatore John Heitinga, sotto pressione dopo il risultato negativo. Klaassen: «Il futuro dell’allenatore? Non siamo inquieti, ma si scrive molto». La situazione non è facile per l’ Ajax, che sta attraversando un periodo di difficoltà, ma il capitano ha cercato di mantenere la calma e di distogliere l’attenzione dalle speculazioni riguardanti l’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: klaassen - commenta
LE FORMAZIONI UFFICIALI! ? INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu ? AJAX (4-3-3): Jaros; Gaai, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvarse - facebook.com Vai su Facebook
Ajax, Klaassen: “Nell’anno all’Inter mi colpì un aspetto. La differenza con noi…” - L'olandese, tornato all'Ajax dopo la parentesi non fortunatissima in nerazzurro, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia. Si legge su fcinter1908.it
Heitinga e l'ex Klaassen sull'Inter: "Al top in Europa, il ko con la Juve..." - Il tecnico dei Lancieri e il centrocampista olandese con un passato in nerazzurro sono intervenuti alla vigilia del match di Champions contro gli uomini di Chivu, altro ex dell'incontro: le dichiarazi ... Secondo tuttosport.com