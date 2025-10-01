Klaassen sconsolato dopo il 4-0 incassato dal Club francese: le parole del giocatore olandese al termine della doccia fredda. Davy Klaassen, capitano dell’ Ajax, ha parlato dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia, un risultato che ha aumentato il malcontento attorno alla squadra olandese. Intervenuto ai microfoni al termine della partita, il centrocampista ex Inter ha affrontato le critiche e le domande sul futuro dell’allenatore John Heitinga, sotto pressione dopo il risultato negativo. Klaassen: «Il futuro dell’allenatore? Non siamo inquieti, ma si scrive molto». La situazione non è facile per l’ Ajax, che sta attraversando un periodo di difficoltà, ma il capitano ha cercato di mantenere la calma e di distogliere l’attenzione dalle speculazioni riguardanti l’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Klaassen commenta il ko contro il Marsiglia: «Dobbiamo andare avanti come squadra»