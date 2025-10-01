Kessié Juventus | rimane sempre viva la pista per l’ivoriano tutti gli aggiornamenti in vista del calciomercato di gennaio! Le mosse della dirigenza per rinforzare il centrocampo

Kessié Juventus: rimane sempre viva la pista che porta al centrocampista ivoriano, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi. Tutti i dettagli. La caccia al grande centrocampista è aperta. Il mercato Juventus è al lavoro per regalare a Igor Tudor il rinforzo di fisicità e qualità che manca in mediana, e sul taccuino della dirigenza ci sono profili diversi, ma tutti di grande interesse. Come riportato da Calciomercato.com, oltre al giovanissimo Bouaddi, le piste più calde portano a Franck Kessié e Morten Frendrup. L’usato sicuro: il ritorno di Kessié. Il primo nome è una garanzia di rendimento immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

