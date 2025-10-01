Keni Silva a tu per tu con la compagna di Mohamed Hadid | Con Gigi e Bella condividiamo l' esperienza delle passerelle ma a unirci è l' affetto

Ospite della Milano Fashion Week da poco conclusa, Keni Silva, attuale compagna di Mohamed Hadid, padre di Gigi e Bella ed ex modella lei stessa, ci ha raccontato il suo percorso nel fashion system, il rapporto che ha con se stessa e con lo stile: «Amo una certa eleganza. Sarei voluta essere Grace Kelly o Jackie Kennedy». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

