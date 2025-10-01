Keith Urban riscrive la canzone d’amore per Nicole Kidman e la dedica alla chitarrista Maggie
Un video di una recente performance di Keith Urban ha attirato l’attenzione dei fan e dei media dopo la notizia della separazione dalla moglie Nicole Kidman. Durante un concerto, il cantante country ha modificato il testo di “The Fighter”, una canzone che aveva scritto ispirandosi ai primi giorni della sua relazione con l’attrice, per includervi il nome della sua chitarrista e musicista emergente Maggie Baugh. La modifica al testo è stata documentata in un video condiviso dalla stessa Baugh sui social media il 26 settembre, pochi giorni prima che diventasse pubblica la notizia della separazione tra Urban e Kidman. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: keith - urban
Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio
Addio da Oscar: Nicole Kidman e Keith Urban si separano (e lui ha già una nuova casa)
Nicole Kidman e Keith Urban, dopo 19 anni di matrimonio, si sono separati
Nicole Kidman e Keith Urban si dicono addio dopo quasi 20 anni di matrimonio https://www.donnamoderna.com/people/personaggi/nicole-kidman-e-keith-urban-si-dicono-addio-dopo-quasi-20-anni-di-matrimonio - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima apparizione pubblica di Nicole Kidman e Keith Urban risale a maggio 2025, sul red carpet degli “Academy of Country Music Awards”, dove apparivano sorridenti e complici #NicoleKidman #KeithUrban - X Vai su X
Keith Urban riscrive la canzone d’amore per Nicole Kidman e la dedica alla chitarrista Maggie - L'articolo Keith Urban riscrive la canzone d’amore per Nicole Kidman e la dedica alla chitarrista Maggie proviene da CultWeb. msn.com scrive