Un video di una recente performance di Keith Urban ha attirato l’attenzione dei fan e dei media dopo la notizia della separazione dalla moglie Nicole Kidman. Durante un concerto, il cantante country ha modificato il testo di “The Fighter”, una canzone che aveva scritto ispirandosi ai primi giorni della sua relazione con l’attrice, per includervi il nome della sua chitarrista e musicista emergente Maggie Baugh. La modifica al testo è stata documentata in un video condiviso dalla stessa Baugh sui social media il 26 settembre, pochi giorni prima che diventasse pubblica la notizia della separazione tra Urban e Kidman. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Keith Urban riscrive la canzone d’amore per Nicole Kidman e la dedica alla chitarrista Maggie