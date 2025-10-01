Keaton Dust Fest per We shall overcome Musica contro ogni discriminazione
LECCE - Domenica 5 ottobre, dalle 18 a mezzanotte, ritorna a Lecce, per la sua quarta tappa, il Keaton Dust Fest, festival itinerante e dal basso di musica sommersa dei territori e produzioni d’arte.Appuntamento nel parco dei Colori in via delle Medaglie d’oro, a Lecce, inserito nel progetto “We. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: keaton - dust
Buster Keaton-The Paleface 6 - facebook.com Vai su Facebook
Keaton Dust Fest per “We shall overcome, Musica contro ogni discriminazione” - Domenica 5 ottobre, dalle 18 a mezzanotte, ritorna a Lecce, per la sua quarta tappa, il Keaton Dust Fest, festival itinerante e dal basso di musica sommersa dei territori e produzioni d’arte. Da lecceprima.it
KEATON DUST FEST a Lecce: musica contro ogni discriminazione - Il progetto promuove la musica come strumento per combattere ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla comunità LGBTQIA+. Riporta giornaledipuglia.com