Kate Middleton incinta sul set di Harry Potter | Fu un momento magico
Kate Middleton ha accompagnato George, Charlotte e Louis sul set della nuova fiction di Harry Potter. Ma non è la prima volta che la Principessa del Galles visita quel luogo magico. Infatti, ci sono delle foto bellissime di lei, incinta del figlio più grande, in compagnia di William e di Harry, quando formavano un trio formidabile. Kate Middleton, il ritorno sul set di Harry Potter. Mentre William si trovava in Scozia, a Balmoral, insieme a Re Carlo per discutere il futuro della Monarchia, Kate Middleton ha portato i suoi tre bambini sul set di Harry Potter. Si è trattato di una visita strettamente privata che non aveva niente a che fare con il Palazzo. 🔗 Leggi su Dilei.it
