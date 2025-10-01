Kallas | Vogliamo pace e cessate il fuoco in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Copenaghen, 01 ottobre 2025 “Sull'Ucraina, ovviamente, noi tutti vogliamo la pace e il cessate il fuoco. Ecco perché stiamo esercitando maggiore pressione sulla Russia.” Così l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, a Copenaghen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

