Juventus Tudor rischia tantissimo | Le alternative non mancano

“ C’è del rischio anche nella partita di domenica contro il Milan” Nubi su Tudor tra Villarreal e Milan, quest’ultimo atteso a Torino domenica sera: “ Rischia tantissimo – ha dichiarato Gianni Visnadi a ‘Radio Radio’ a proposito del futuro prossimo del tecnico croato – Deve rimettere la barca in rotta quanto prima, altrimenti rischia tanto”. (LaPresse) – Calciomercato.it “ Non credevo che la Juventus, dopo aver battuto l’inter, potesse trovarsi in una situazione così difficile – ha aggiunto il giornalista nella diretta di oggi – Stasera contro il Villarreal potrebbe perdere: è una partita scivolosa”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

