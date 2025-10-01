Juventus | trasferta spagnola per i primi tre punti
Riscatto europeo dopo i pareggi La Juventus di Igor Tudor si appresta a una trasferta spagnola contro il Villarreal, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League, il 1° ottobre 2025 alle 21:00 all’Estadio de la Cerámica. Dopo il pareggio 4-4 col Borussia Dortmund all’esordio e i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - trasferta
Parma, i Boys 1977 disertano la trasferta con la Juventus: “Prezzo biglietti fuori logica”
Serie C | Juventus Next Gen-Livorno, la Curva Nord salta la trasferta: "Squadre B prodotto del calcio moderno, non saremo complici di questo scempio"
Champions League: le avversarie di Inter, Napoli, Juventus e Atalanta. Ecco quali partite in casa e in trasferta
Champions League: dopo i primi 45' Napoli-Sporting Lisbona 1 a 0 e Villarreal-Juventus 1-0 Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seco - facebook.com Vai su Facebook
? | Alle 12:00 la prima sfida in trasferta della Juventus U20 in Youth League contro il Villarreal La sfida LIVE su http://Juventus.com: per vederla basta registrarsi gratuitamente sul nostro sito - X Vai su X
Villarreal-Juventus, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l'altro big match - Grande esclusiva Tv8 che trasmette un big match in chiaro gratis. libero.it scrive
LIVE Villarreal-Juventus, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: trasferta complicata in Spagna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Villarreal- Come scrive oasport.it