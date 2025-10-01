Juventus sorpresa in porta | Perin favorito su Di Gregorio a poche ora dalla sfida col Villarreal

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clamoroso cambio di rotta per Tudor: il tecnico della Juventus valuta Perin titolare in Champions League, con Di Gregorio. A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Villarreal, arriva una notizia che ribalta le certezze della vigilia. Igor Tudor, allenatore della Juventus ed ex difensore croato noto per il suo pragmatismo tattico, starebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus sorpresa in porta perin favorito su di gregorio a poche ora dalla sfida col villarreal

© Calcionews24.com - Juventus, sorpresa in porta: Perin favorito su Di Gregorio a poche ora dalla sfida col Villarreal

In questa notizia si parla di: juventus - sorpresa

ULTIM’ORA – Juventus, fatta per lo scambio a sorpresa: c’è l’Here we go!

Juventus, via Douglas Luiz e colpo a sorpresa: si chiude a 18 milioni

Sancho Juve, Giovanni Albanese a sorpresa: «La Juventus ha tutte le intese ma vuole riflettere bene, valutazioni in corso pure sugli aspetti caratteriali!». Cosa sta succedendo

Villarreal-Juventus in Champions League, Perin in porta potrebbe essere la scelta a sorpresa di Tudor - Prenderebbe il posto di Michele Di Gregorio, criticato per alcuni (presunti) errori contro Inter e Borussia Dortmund ... torino.corriere.it scrive

juventus sorpresa porta perinTuttosport - Perin al posto di Di Gregorio in Champions: la scelta di Tudor in porta per Villarreal-Juventus - Secondo Tuttosport infatti, contro il Villarreal, nella gara in programma questa sera e valida per la seconda giornata di Champions League, Igor Tudor avrebbe deciso di cambiare. Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Sorpresa Porta Perin