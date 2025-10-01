Juventus | seconda prova europea
Riscatto dopo il pareggio europeo La Juventus di Igor Tudor affronta il Villarreal nella seconda giornata della League Phase di Champions League, mercoledì 1° ottobre 2025 alle 21:00 all’Estadio de la Cerámica. Dopo il pareggio 4-4 col Borussia Dortmund all’esordio, i bianconeri cercano i primi tre punti contro un Submarino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - seconda
Poli lascia la Juventus Next Gen, arriva il saluto del club bianconero: messaggio che rende onore al capitano nel giorno del suo addio alla Seconda squadra
La Juventus non avrebbe mai dovuto prendere Vlahovic, operazione-salasso seconda solo a Ronaldo
Christillin rivela: «Ho sperato nel suo ritorno alla Juventus, ma non c’è stata mai una conferma su una seconda esperienza in bianconero»
Champions League. Tutto facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppietta di Lautaro. Nerazzurri a punteggio pieno: 2 partite 2 vittorie https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta- - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus si aggiudica la seconda semifinale di Serie A Women's Cup contro l'Inter e raggiunge la Roma in finale. #juventusinter #juveinter #juventuswomen - X Vai su X
Juventus, le ultime verso il Villareal: Bremer torna in gruppo, assente Thuram - Dopo l'ultimo pareggio in campionato contro l'Atalanta la Juventus ha voltato pagina per concentrarsi sulla trasferta di Champions League in casa del Villarreal: la squadra di Tudor scenderà in campo ... msn.com scrive
Il Giornale - Juve, subito la controprova europea - Su Il Giornale: contro il Borussia Dortmund che ha vinto 12 delle ultime sedici partite disputate considerando anche la coda della scorsa stagione: la Juventus ritrova la Champions ... Secondo tuttojuve.com