juventus quel gol con debutto da sogno di dusan vlahovic

Un gradito ritorno. Dusan Vlahovic torna nello stadio dove ha esordito in Champions League tre anni fa segnando al primo pallone toccato. La  Juventus  scenderà in campo questa sera a l’Estadio de la Ceramica, contro il  Villarreal, per ritrovare la vittoria. Una sfida, quella che si giocherà in terra spagnola, che rievoca L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Villarreal-Juventus 1° Ottobre: è già successo nel 2022 - Juventus, atteso match di Champions League all'Estadio de la Cerámica il 1° ottobre 2025 alle 21:00: le due squadre cercano il riscatto europeo in una sfida c ...

Villarreal-Juventus è stata la prima di Vlahovic in Champions League: un debutto da record, a segno dopo pochi secondi - L'attaccante serbo torna nello stadio dove ha esordito in Champions League tre anni fa segnando al primo pallone toccato.

