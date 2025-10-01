Juventus oltre 100 milioni | via libera all’addio di Vlahovic a gennaio
Non si placano i rumors sul futuro di Dusan Vlahovic, sempre lontano dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ e destinato all’addio Igor Tudor cambia ancora in attacco e si è affidato a Jonathan David come punto di riferimento offensivo nel match di questa sera in Champions League pareggiato con il risultato di 2-2 contro il Villarreal. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Gara che testimonia il momento delicato della Juventus che allunga la serie di pareggi tra campionato e coppa, con i bianconeri che non c’entrano il successo pieno dal ‘pazzo’ 4-3 in rimonta nel Derby d’Italia contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juventus - oltre
Bremer rientra dopo oltre trecento giorni. Come è andato il suo test contro la Reggiana? La partita del difensore della Juventus
Oltre la grinta, servono impronta di gioco e continuità: la sfida di Tudor tra le difficoltà della Juventus
La Juventus oltre le disabilità: nuova procedura di accredito per le persone diversamente abili
? Riparte la Pinta sportiva. Sarà nostro ospite per il primo appuntamento della nuova stagione , per quattro con i colori della gloriosa Juventus, oltre ad Atalanta, Sampdoria e Bologna. Insieme al padrone di casa Davide Chicar - facebook.com Vai su Facebook
L'assedio della #Juventus non va oltre il pari e si infrange sulla difesa dell'#Atalanta rimasta in 10 nel finale. Per la squadra di Juric prestazione e risultato importanti,mentre i bianconeri al 2° pareggio consecutivo hanno più di qualcosa su cui recriminare #Juv - X Vai su X
Oltre 100 milioni per Yildiz: la mossa improvvisa della Juventus - it tutte le cifre in ballo per il nuovo accordo ... Secondo calciomercato.it
100 milioni e viene alla Juve: super colpo per Tudor | TRASFERIMENTO STORICO per la Vecchia Signora - La Juventus ha già chiaro in mente come rinforzare l’organico nel ruolo specifico: si valuta un nuovo tentativo già a gennaio ... Si legge su ternananews.it