juventus next gen ravenna gli ultras resteranno a casa

"I ravennati non saranno presenti alla trasferta contro la Juventus B ". Il direttivo della Curva nord, tempio del tifo a sostegno della squadra di mister Marchionni, ha comunicato che, domenica prossima, sugli spalti del ‘Moccagatta’ di Alessandria, sede del match contro la Juventus Next Gen, non sarà presente il tifo organizzato a sostegno della squadra giallorossa: "La nostra posizione – si legge nel comunicato veicolato sulla pagina web dei tifosi della curva Mero – è netta: no alle squadre B, no a un calcio malato che toglie spazio a città e tifoserie vere. Il calcio che vogliamo è quello fatto di passione, sacrificio, tradizione e rispetto delle piazze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

