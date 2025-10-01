Juventus Next Gen-Ravenna gli ultras resteranno a casa
"I ravennati non saranno presenti alla trasferta contro la Juventus B ". Il direttivo della Curva nord, tempio del tifo a sostegno della squadra di mister Marchionni, ha comunicato che, domenica prossima, sugli spalti del ‘Moccagatta’ di Alessandria, sede del match contro la Juventus Next Gen, non sarà presente il tifo organizzato a sostegno della squadra giallorossa: "La nostra posizione – si legge nel comunicato veicolato sulla pagina web dei tifosi della curva Mero – è netta: no alle squadre B, no a un calcio malato che toglie spazio a città e tifoserie vere. Il calcio che vogliamo è quello fatto di passione, sacrificio, tradizione e rispetto delle piazze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: juventus - next
Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità
Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club
Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri
COMMENTO Le nostre riflessioni dopo la bella vittoria dell'U.S. Sambenedettese con la Juventus Next Gen ... - facebook.com Vai su Facebook
Sconfitta esterna per la #Juventus Next Gen di mister Brambilla: al “Riviera delle Palme” la #Sambenedettese si impone 4-2. A segno per i bianconeri #Deme e #Guerra. ? https://tinyurl.com/5n9yehj4 - X Vai su X
Juventus Next Gen-Ravenna, gli ultras resteranno a casa - Il direttivo della Curva nord, tempio del tifo a sostegno della squadra di mister Marchionni, ha comunicato che, domenica pross ... msn.com scrive
I tifosi del Ravenna disertano la trasferta contro la Juventus Next Gen: «No alle squadre B» - I tifosi della Curva Nord del Ravenna annunciano che diserteranno per protesta la trasferta ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, in programma ... ravennaedintorni.it scrive