Juventus-Milan Bartesaghi per Estupinan come quinto a sinistra Su Tomori …

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Bartesaghi, esterno sinistro classe 2005, dovrebbe giocare titolare in Juventus-Milan di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino al posto dello squalificato Pervis Estupinan. Ancora incerta la presenza di Fikayo Tomori in difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan bartesaghi per estupinan come quinto a sinistra su tomori 8230

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Bartesaghi per Estupinan come quinto a sinistra. Su Tomori …

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan bartesaghi estupinanEstupinan salta la Juventus, Tuttosport: "C'è Bartesaghi" - Il gesto istintivo di Pervis Estupinan di buttare giù in area Giovanni Di Lorenzo a pochi passi dalla porta per rimediare a una lettura difensiva poco attenta, non solo ... Da milannews.it

juventus milan bartesaghi estupinanJuventus-Milan, Bartesaghi per Estupinan come quinto a sinistra. Su Tomori - Milan di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino al posto dello squalificato Pervis Estupinan. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Bartesaghi Estupinan