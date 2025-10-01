Juventus-Milan Allegri sceglie il partner di Pulisic | ecco chi è in vantaggio attualmente

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic partirà titolare al 100% domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, in Juventus-Milan dell'Allianz Stadium di Torino: chi sarà la sua spalla in attacco? I dubbi del tecnico Massimiliano Allegri, che pensa a una possibile sorpresa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan allegri sceglie il partner di pulisic ecco chi 232 in vantaggio attualmente

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Allegri sceglie il partner di Pulisic: ecco chi è in vantaggio attualmente

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan allegri sceglieAllegri sceglie lui: nuovo affare tra Milan e Juve, c’è la data - Allegri e il nome indicato per la pesante eredità di Mike Maignan. Si legge su calciomercato.it

juventus milan allegri sceglieUltima stagione alla Juve: telefonata di Allegri e approdo al Milan - Allegri e la telefonata al giocatore della Juventus in scadenza a giugno. Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Allegri Sceglie