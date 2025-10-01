Juventus-Milan Allegri ha due soluzioni per sostituire Estupinan Una è Bartesaghi l’altra …

Davide Bartesaghi, esterno sinistro classe 2005, dovrebbe giocare titolare in Juventus-Milan di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino al posto dello squalificato Pervis Estupinan. Ancora incerta la presenza di Fikayo Tomori in difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Allegri ha due soluzioni per sostituire Estupinan. Una è Bartesaghi, l’altra …

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Allegri: "Juve-Milan? Non ci penso ancora ma sarà divertente. Leao è in ritardo e ho 5 attaccanti" - Il tecnico rossonero commenta il successo di San Siro contro il Napoli e si prepara per la sfida a Tudor: ecco cosa ha detto ... Scrive tuttosport.com