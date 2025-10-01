Juventus il ‘nuovo’ Cambiaso preoccupa | perché non è ancora da top club

Dopo la chiamata del Manchester City, Andrea Cambiaso non è stato più lo stesso: il trend dell’esterno che preoccupa la Juventus Prima di Juventus-Atalanta, Igor Tudor in conferenza stampa ha esaltato nuovamente Andrea Cambiaso. Il tecnico bianconero non ha dubbi: il laterale 25enne è un profilo da top club. Cambiaso e l’illusione Manchester City (Foto LaPresse) – Calciomercato.it “Può fare la mezzala, ha un cervello diverso in senso buono. Da terzino, da quinto, vede le cose da centrocampista. Gli lascio questa libertà di adattarsi. – ha dichiarato Tudor – È di primissimo livello, deve avere più costanza nelle sue prestazioni, dipende sempre da lui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, il 'nuovo' Cambiaso preoccupa: perché non è ancora da top club - Dopo la chiamata del Manchester City, Andrea Cambiaso non è stato più lo stesso: il trend dell'esterno che preoccupa la Juventus.

