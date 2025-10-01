Villarreal: un campo insidioso Roberto Galbiati, ex calciatore e tecnico, ha commentato le partite europee delle italiane a TMW Radio durante Maracanà, focalizzandosi su Villarreal-Juventus del 1° ottobre 2025. “Campo difficile quello del Villarreal, ma credo che la Juve possa portare via qualcosa d’importante”, ha detto, lodando la resilienza bianconera L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Galbiati sulla sfida contro il Villarreal