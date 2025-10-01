Juventus | Galbiati sulla sfida contro il Villarreal
Villarreal: un campo insidioso Roberto Galbiati, ex calciatore e tecnico, ha commentato le partite europee delle italiane a TMW Radio durante Maracanà, focalizzandosi su Villarreal-Juventus del 1° ottobre 2025. “Campo difficile quello del Villarreal, ma credo che la Juve possa portare via qualcosa d’importante”, ha detto, lodando la resilienza bianconera L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Un gruppo di tifosi della Juventus non pensa al momento della propria squadra, all'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia contro l'Empoli. Ma alla presunta bestemmia di Lautaro Martinez nel post partita di Juventus-Inter A voi i commenti - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Atalanta 1-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Cabal risponde a Sulemana, gli highlights - Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Cabal risponde a Sulemana, Juventus-Atalanta finisce 1-1. Tudor frena ancora - L'Atalanta va in vantaggio in casa della Juventus, sognando la terza vittoria consecutiva e il secondo posto in solitaria almeno per una notte, ma Cabal all'80' rimedia e firma il pareggio ... Da corriere.it