Juventus e Inter l’annuncio di Bernardo Silva | Ho deciso cosa fare

Calciomercato.it | 1 ott 2025

Il giocatore del Manchester City, in scadenza di contratto, parla di cosa avverrà: importanti indizi di mercato Tra i giocatori su cui c’è maggiore curiosità in vista delle prossime sessioni di mercato, occhio a Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City. Il talentuoso centrocampista portoghese è stato accostato a Juventus e Inter, di recente. I due club nostrani drizzano le antenne per l’importante annuncio fatto dal giocatore sulla sua decisione futura. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il talento lusitano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Manchester City di Champions League, sfida particolare per lui dato che sarà di fronte alla sua ex squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

