Juventus e Inter l’annuncio di Bernardo Silva | Ho deciso cosa fare

Il giocatore del Manchester City, in scadenza di contratto, parla di cosa avverrà: importanti indizi di mercato Tra i giocatori su cui c’è maggiore curiosità in vista delle prossime sessioni di mercato, occhio a Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City. Il talentuoso centrocampista portoghese è stato accostato a Juventus e Inter, di recente. I due club nostrani drizzano le antenne per l’importante annuncio fatto dal giocatore sulla sua decisione futura. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il talento lusitano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Manchester City di Champions League, sfida particolare per lui dato che sarà di fronte alla sua ex squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus e Inter, l’annuncio di Bernardo Silva: “Ho deciso cosa fare”

In questa notizia si parla di: juventus - inter

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Nico Gonzalez ai saluti, la Juventus stuzzica l’Inter: idea di scambio con Frattesi?

Champions League. L'Inter scende ora in campo contro lo Slavia Praga. I nerazzurri cercano il bis dopo la vittoria in casa dell'Ajax https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seconda-giornata-juventus-inter-atalanta-e-na - facebook.com Vai su Facebook

La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso di 58 milioni. L'Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un utile netto di 35,4 milioni di euro. Un esposto, grazie. #FCIM - X Vai su X

Juventus e Inter, l’annuncio di Bernardo Silva: “Ho deciso cosa fare” - Il centrocampista portoghese ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro: segnale a bianconeri e nerazzurri ... Come scrive calciomercato.it

Tonali, offerta gigantesca: la Juventus bussa all’Inter - La Juventus sogna Tonali, ma la strada per l'ex Milan resta in salita: gli obiettivi di Comolli per il centrocampo ... Da calciomercato.it