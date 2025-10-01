Juve–Yildiz rinnovo al centro | contratto lontano 2029 ma blindarlo ora è una mossa da grande club
Premiare il presente, proteggere il futuro. La Juventus ha deciso di accelerare sul rinnovo di Kenan Yildiz: non per urgenza di scadenze (l’accordo attuale corre fino al 2029 ), ma per strategia. Adeguamento economico e prolungamento: la linea è chiara, blindare il n°10 e schermarlo dalle sirene della Premier League. Perché farlo adesso. L’operazione non nasce dal calendario, bensì dall’opportunità. Da un lato c’è la volontà di riconoscere al turco classe 2005 lo status che si è guadagnato in campo; dall’altro c’è la necessità di anticipare il mercato, evitando aste e tentazioni a tre cifre. Offerte e sondaggi non sono mancati (il Chelsea ha a lungo monitorato la situazione), ma la scelta è stata netta: Yildiz resta al centro del progetto e la Juve vuole trasformare questa intesa in un vincolo ancora più forte, tecnico ed economico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
