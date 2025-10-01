Juve Tudor sorprende | Stanno tenendo in piedi la baracca

Bianconeri raggiunti nel recupero in Spagna dall’ex Renato Veiga: le parole del tecnico bianconero al termine del match Un Igor Tudor amareggiato quello che si è presentato al termine della sfida contro il Villarreal, pareggiata dagli spagnoli nel recupero con l’ex Renato Veiga. Tudor amareggiato dopo il pareggio contro il Villarreal (LaPresse) – Calciomercato.it La Juventus conquista dunque un pari in Spagna e il tecnico croato, ai microfoni di ‘Prime Video’, non ha nascosto la sua amarezza: “Non si può prendere gol alla fine da quel calcio d’angolo, spiace, avevamo la partita in mano, ci prendiamo questo punto”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

