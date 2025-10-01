Juve Stabia la Brera Holdings PLC punta all' acquisizione completa del club
La società irlandese, che attualmente detiene il 52% delle quote della squadra campana, entra nel mondo delle criptovalute e punta al 100%. Obiettivo: sviluppo e stabilità del club su piano triennale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Catanzaro-Juve Stabia (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Possibile colpaccio delle vespe allo Stadio Militare
Reale e Mannini verso la Juve Stabia: prestito con diritto, la Roma si tutela
Juve Stabia, rivoluzione d’estate: cessioni strategiche e nuovi volti per la B
