Juve Stabia la Brera Holdings PLC punta all' acquisizione completa del club

1 ott 2025

La società irlandese, che attualmente detiene il 52% delle quote della squadra campana, entra nel mondo delle criptovalute e punta al 100%. Obiettivo: sviluppo e stabilità del club su piano triennale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

