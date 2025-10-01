Juve Stabia Brera pronto ad acquisire 100% società

Tempo di lettura: 2 minuti Brera Holdings PLC, detentore del 52% delle quote societarie della Juve Stabia, iscritta nel campionato di serie B di calcio, annuncia la prossima trasformazione della propria denominazione in Solmate, garantendo continuità agli investimenti sportivi, tra cui la partecipazione nella S.S. Juve Stabia. In parallelo, sono state avviate le trattative per l’acquisizione del restante 48% detenuto da XX Settembre Srl (socio Andrea Langella). Tale operazione – si osserva – da un lato sancirà il disimpegno di XX Settembre Srl e, dall’altro, permetterà a Solmate di assumere il controllo totale del club, avviando un nuovo piano di sviluppo triennale volto a garantire stabilità, crescita e nuovi investimenti sull’asset Juve Stabia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

