Rientro assaggiato col Napoli, fame da titolare già per Torino: Rafael Leão ha messo nel mirino l’Allianz Stadium. Dopo oltre un mese ai box per il polpaccio, l’ala rossonera ha ripreso ritmo e convinzioni: il momento è pesante in classifica, il palcoscenico è da brividi e l’idea che frulla nella testa di Massimiliano Allegri è semplice quanto ambiziosa, tenere l’equilibrio ritrovato. con la minaccia Leão pronta a spaccare la partita. Leão verso la Juve: tra prudenza e colpo a sorpresa. Il portoghese ha messo minuti nelle gambe e spinge per partire dall’inizio: lo spogliatoio lo sente, l’ambiente lo aspetta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Juve–Milan, tentazione Leão dal 1’: il n°10 scalda i motori e insidia l’undici anti-Juve