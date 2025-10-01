Juve mercato a impatto zero | più di 80 milioni un solo gol e tanta panchina

Joao Mario, David, Openda e Zhegrova, per motivi diversi, fino a questo momento non sono riusciti a incidere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, mercato a impatto zero: più di 80 milioni, un solo gol e tanta panchina

In questa notizia si parla di: juve - mercato

Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo

Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Idea #Bouaddi per la #Juve Le ultimissime sul mercato - facebook.com Vai su Facebook

Verso il mercato di gennaio ? La #Juve cederà quel big - X Vai su X

Juve, mercato a impatto zero: più di 80 milioni, un solo gol e tanta panchina - Stessimo parlando di lotta all'inquinamento atmosferico sarebbe un grandissimo risultato, ma trattandosi del peso specifico dei nuovi acquisti nelle prime uscite della Juventus 2 ... Secondo msn.com

Bernardo Silva Juve (Tuttosport): pazza idea a parametro zero per il centrocampo, anche Comolli ci pensa! Le ultimissime sul portoghese - Bernardo Silva Juve (Tuttosport): spunta questa pazza idea a parametro zero per rinforzare il centrocampo bianconero, anche Comolli ci pensa! Da juventusnews24.com