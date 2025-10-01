Juve Cambiaso sempre dentro | Tudor lo sposta a destra a sinistra tocca a Cabal
Non solo titolare: Andrea Cambiaso è l’interruttore tattico della Juventus. Stasera, nella super sfida di Champions contro il Villarreal, Igor Tudor gli cambia ancora il compito: dopo l’Atalanta da esterno mancino, il classe 2000 torna sulla fascia destra per liberare posto a un Juan Cabal in stato di grazia. È la solita mossa naturale per un giocatore che interpreta il ruolo con intelligenza, timing e pulizia tecnica. La chiave delle corsie: Cabal spinge a sinistra, Cambiaso governa a destra. Con l’Atalanta, l’assetto iniziale aveva chiesto a Cambiaso equilibrio sul lato debole e letture difensive per assorbire gli strappi di Juric: compito svolto, senza mai perdere qualità nel primo passaggio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Cambiaso Juventus, Tudor lo esalta: «Può giocare anche nel Real Madrid, io ci credo ma deve decidere lui». Poi annuncia un possibile cambio ruolo? Le dichiarazioni - Cambiaso Juventus, Tudor lo esalta in conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sull'esterno Una vera e propria investitura, un elogio che va oltre l'aspetto tecnico e proietta un gioc ...
Juventus, Tudor come Chivu: ecco chi paga per tutti in Champions League - Stasera contro il Villarreal dovrebbe toccare a Perin giocare titolare in porta al posto di Di Gregorio, l'ex Monza non ha convinto i tifosi bianconeri, Tudor prova il cambio tra i pali alla Juventus ...