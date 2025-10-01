Non solo titolare: Andrea Cambiaso è l’interruttore tattico della Juventus. Stasera, nella super sfida di Champions contro il Villarreal, Igor Tudor gli cambia ancora il compito: dopo l’Atalanta da esterno mancino, il classe 2000 torna sulla fascia destra per liberare posto a un Juan Cabal in stato di grazia. È la solita mossa naturale per un giocatore che interpreta il ruolo con intelligenza, timing e pulizia tecnica. La chiave delle corsie: Cabal spinge a sinistra, Cambiaso governa a destra. Con l’Atalanta, l’assetto iniziale aveva chiesto a Cambiaso equilibrio sul lato debole e letture difensive per assorbire gli strappi di Juric: compito svolto, senza mai perdere qualità nel primo passaggio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juve, Cambiaso sempre dentro: Tudor lo sposta a destra, a sinistra tocca a Cabal