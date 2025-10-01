Julie Andrews compie 90 anni | pur di averla come Mary Poppins Walt Disney attese che nascesse sua figlia

Il 1° ottobre 1935 nasceva a Walton-on-Thames, in Inghilterra, Julia Elizabeth Wells, destinata a diventare una delle più grandi leggende viventi del cinema e del teatro mondiale: oggi Julie Andrews spegne novanta candeline, celebrando una carriera straordinaria che ha attraversato oltre sei decenni e ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare. La storia di come ottenne il ruolo che l’avrebbe resa immortale è una delle più affascinanti di Hollywood. Negli anni Cinquanta, Julie Andrews si era già affermata come una stella di Broadway, interpretando con grande successo la protagonista del musical My Fair Lady. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Julie Andrews compie 90 anni: pur di averla come Mary Poppins, Walt Disney attese che nascesse sua figlia

In questa notizia si parla di: julie - andrews

Rupert Everett: “Julie Andrews ha cambiatola mia vita. Oggi dirigo un attore più bello di me”

The Penguin, Julie Andrews e The Studio tra i vincitori dei Creative Arts Emmys 2025

Buon compleanno Mary Poppins! Julie Andrews compie 90 anni e noi vi regaliamo i suoi migliori film in streaming

Tanti auguri a Julie Andrews che oggi compie 90 anni! - X Vai su X

Julie Andrews compie 90 anni! Oggi, 1° ottobre, l'iconica attrice e cantante britannica festeggia il suo compleanno. Vincitrice di un Oscar, celebre per i ruoli in "Mary Poppins" e "Tutti insieme appassionatamente", Andrews è anche una scrittrice di successo e re - facebook.com Vai su Facebook

Julie Andrews compie 90 anni: gli inizi come bambina prodigio, come ottenne il ruolo di Mary Poppins, si è sposata due volte, 7 segreti - L'attrice e cantante, considerata una vera e propria leggenda vivente, è nata a Walton- Da corriere.it

La grande Julie Andrews compie 90 anni: i film da vedere per capire il suo mito - J ulie Andrews, leggenda del cinema grazie a Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente, compie oggi 90 anni. Scrive iodonna.it