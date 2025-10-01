Julie Andrews compie 90 anni | i 5 film più famosi con l’attrice

Compie oggi 90 anni una vera leggenda del cinema. Il primo ottobre è infatti il compleanno di Julie Andrews, stella indiscussa di Hollywood nonché una delle interpreti più famose del grande schermo. Protagonista di numerose pellicole pluripremiate in tutto il mondo, l’attrice britannica è entrata nei cuori e nelle case di milioni di spettatori negli Anni 60 con due musical che hanno segnato un’epoca come Mary Poppins, per cui vinse il suo primo e unico Oscar, e Tutti insieme appassionatamente, che le valse invece uno dei suoi due Bafta, che in bacheca si sommano a cinque Golden Globe, tre Emmy, altrettanti Grammy, un Leone d’oro e un David di Donatello. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Julie Andrews compie 90 anni: i 5 film più famosi con l’attrice

In questa notizia si parla di: julie - andrews

Rupert Everett: “Julie Andrews ha cambiatola mia vita. Oggi dirigo un attore più bello di me”

The Penguin, Julie Andrews e The Studio tra i vincitori dei Creative Arts Emmys 2025

Buon compleanno Mary Poppins! Julie Andrews compie 90 anni e noi vi regaliamo i suoi migliori film in streaming

A 89 anni Julie Andrews aggiunge un altro traguardo: terzo Emmy in carriera ai Creative Arts Emmys 2025. Ha vinto come miglior performance voice-over per Bridgerton su Netflix: è il suo primo Emmy dal 2005. Pioggia di statuette per The Studio (Apple TV+), - facebook.com Vai su Facebook

La grande Julie Andrews compie 90 anni: i film da vedere per capire il suo mito - J ulie Andrews, leggenda del cinema grazie a Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente, compie oggi 90 anni. Riporta iodonna.it

Julie Andrews compie 90 anni: gli inizi come bambina prodigio, come ottenne il ruolo di Mary Poppins, si è sposata due volte, 7 segreti - L'attrice e cantante, considerata una vera e propria leggenda vivente, è nata a Walton- corriere.it scrive