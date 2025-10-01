Julia Roberts ha prestato il suo leggendario completo Armani del 1990 al figlio ed è pronta a cederlo anche a una collega

L'attrice confida di avere ancora nel suo armadio il completo Armani con cui si presentò ai Golden Globe del 1990: lo ha lasciato indossare di recente a suo figlio e potremmo presto vederlo anche addosso alla collega Ayo Edebire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Julia Roberts ha prestato il suo leggendario completo Armani del 1990 al figlio (ed è pronta a cederlo anche a una collega)

In questa notizia si parla di: julia - roberts

After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts

Julia roberts: il paradosso di un’attrice nel suo stesso film

After the hunt recensione: la bravura di julia roberts nel thriller ambiguo di luca Guadagnino

Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Sally Field, Julia Roberts, Daryl Hannah & Dolly Parton "Fiori d'acciaio", 1989 - facebook.com Vai su Facebook

After the Hunt: Julia Roberts nel nuovo thriller psicologico di Guadagnino - X Vai su X

Julia Roberts ha prestato il suo leggendario completo Armani del 1990 al figlio (ed è pronta a cederlo anche a una collega) - L'attrice confida di avere ancora nel suo armadio il completo Armani con cui si presentò ai Golden Globe del 1990: lo ha lasciato indossare di recente a suo figlio e potremmo presto vederlo anche addo ... Come scrive vanityfair.it

Due look identici a Venezia. Amanda Seyfried ringrazia Julia Roberts per averle prestato i vestiti - Julia Roberts e Amanda Seyfried hanno indossato lo stesso look a Venezia ’82 ma in giorni diversi: si tratta di un incidente di stile? Scrive fanpage.it