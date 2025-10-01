Julia Roberts ha prestato il suo leggendario completo Armani del 1990 al figlio ed è pronta a cederlo anche a una collega
L'attrice confida di avere ancora nel suo armadio il completo Armani con cui si presentò ai Golden Globe del 1990: lo ha lasciato indossare di recente a suo figlio e potremmo presto vederlo anche addosso alla collega Ayo Edebire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
