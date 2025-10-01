Judo Elena Guarducci al primo posto nel Grand Prix Internazionale del Piemonte

Era reduce dal quinto posto in Coppa Europa di judo, in Macedonia, dopo aver sfiorato la medaglia di bronzo. E pochi giorni fa, Elena Guarducci è salita sul gradino più alto del podio nell’ambito del "Grand Prix Internazionale del Piemonte", conquistando la medaglia del metallo più pregiato. Nel corso della rassegna svoltasi a Leini, la judoka di Prato in forza all’Akiyama Settimo Torinese (che si allena con il Kyu Shin Ryu Prato) si è arrampicata sino alla finalissima, riuscendo a prevalere all’ultimo atto sulla rivale Elisa Adrasti. E con questa vittoria, la ventunenne pratese mantiene oltretutto il quinto posto assoluto della graduatoria nazionale con la possibilità di poter scalare ulteriormente la classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Judo, Elena Guarducci al primo posto nel "Grand Prix Internazionale del Piemonte"

