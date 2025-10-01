Joseph Kabila ex presidente della Repubblica Democratica del Congo è stato condannato a morte in contumacia

Una corte militare nella Repubblica Democratica del Congo ha condannato alla pena di morte Joseph Kabila, l’ex presidente del Paese, per crimini di guerra, tradimento e crimini contro l’umanità. L’accusa è che il politico abbia favorito l’ascesa dell’ M23, il gruppo paramilitare che, dall’inizio del 2025, controlla buona parte delle province minerarie nell’est della nazione, perpetrando continue violenze contro la popolazione civile. Il tenente generale J oseph Mutombo Katalayi, che presiedeva il tribunale militare, ha dichiarato: «Nell’applicazione dell’articolo 7 del Codice penale militare, si impone una sola pena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

