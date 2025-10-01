Joseph Kabila ex presidente della Repubblica Democratica del Congo è stato condannato a morte in contumacia

Una corte militare nella Repubblica Democratica del Congo ha condannato alla pena di morte Joseph Kabila, l’ex presidente del Paese, per crimini di guerra, tradimento e crimini contro l’umanità. L’accusa è che il politico abbia favorito l’ascesa dell’ M23, il gruppo paramilitare che, dall’inizio del 2025, controlla buona parte delle province minerarie nell’est della nazione, perpetrando continue violenze contro la popolazione civile. Il tenente generale J oseph Mutombo Katalayi, che presiedeva il tribunale militare, ha dichiarato: «Nell’applicazione dell’articolo 7 del Codice penale militare, si impone una sola pena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Joseph Kabila, ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, è stato condannato a morte in contumacia

In questa notizia si parla di: joseph - kabila

L’ex presidente della Repubblica Democratica del Congo Joseph Kabila è stato condannato a morte in contumacia da una corte militare - X Vai su X

L’ex presidente del Congo Joseph Kabila condannato a morte - L’annuncio della condanna di Kabila è stato una vera e propria bomba nella Repubblica Democratica del Congo (RdC), e in particolare nella capitale Kinshasa: Joseph Kabila, l’ex presidente della ... Si legge su cittanuova.it

L’ex presidente congolese Joseph Kabila condannato a morte in contumacia - Il 30 settembre Joseph Kabila, ex presidente della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), è stato condannato a morte in contumacia per “tradimento” e “crimini di guerra” dalla giustizia militare cong ... internazionale.it scrive