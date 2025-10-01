Cento anni e non sentirli. Li ha compiuti giovedì scorso la signora Jole Santi di Calderara. E per l’occasione è stata organizzata una festa da parte di familiari, amici e parenti e la neo centenaria ha ricevuto a casa la gradita visita del sindaco di Calderara, Giampiero Falzone. Il primo cittadino ha donato alla centenaria, che è in buona forma, una pergamena di congratulazioni con scritta una dedica. In particolare si legge nella pergamena: "Con l’augurio che continui a essere un patrimonio di valori per la nostra comunità". "Tanti, tanti auguri a questa nostra fantastica cittadina – ha ribadito il primo cittadino di Calderara, portando gli auguri dell’amministrazione comunale – che vede ben cinque generazioni attorno a lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jole festeggia il primo secolo. Il sindaco: "Sei un patrimonio"