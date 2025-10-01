Jim Carrey riceverà il Premio César alla carriera

Jim Carrey riceverà un riconoscimento alla carriera alla 51a edizione dei Premi César. La cerimonia si terrà il 27 febbraio a Parigi. Il Premio César alla carriera, che rende omaggio ai successi di artisti e registi, è stato precedentemente assegnato a Julia Roberts, David Fincher, Christopher Nolan, David Fincher, Cate Blanchett, Penelope Cruz, Robert Redford e George Clooney. Carrey ha già ricevuto la prestigiosa medaglia francese dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere nel 2010 dal Ministro della Cultura francese Frédéric Mitterrand per il suo significativo contributo all’arte e al cinema. 🔗 Leggi su Cinefilos.it