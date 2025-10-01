Jim Carrey riceverà il César Onorario 2026

Dopo il premio assegnato quest'anno a Julia Roberts, nel 2026 il César onorario andrà all'attore canadese Jim Carrey, nella cerimonia che si svolgerà il 27 febbraio a Parigi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

