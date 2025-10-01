Jet russi in Estonia Boeselager | Serve un esercito europeo forte
Roma, 1 ottobre 2025 – Droni e jet russi hanno violato lo spazio aereo di Polonia ed Estonia, sorvolando territori sensibili. Gli episodi confermano la vulnerabilità dei confini orientali dell’Europa e la percezione della minaccia in tutta l’Unione Europea. In questo contesto, la Germania ha deciso di rafforzare il proprio esercito: un piano da 100 miliardi di euro con investimenti significativi in nuove tecnologie, tra cui sistemi di difesa aerea, veicoli blindati, navi e aerei da combattimento. Questo impegno segna una svolta significativa nella politica di difesa tedesca, tradizionalmente improntata alla moderazione, nell’ambito di una maggiore cooperazione europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia
Tre jet militari russi hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia - Venerdì tre jet militari russi hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia, circolando per dodici minuti senza permesso prima che venissero intercettati dalla NATO. Secondo ilpost.it
Jet russi in Estonia: come ha risposto la NATO? Talinn invoca l’articolo 4 - L’incursione di tre caccia russi nello spazio aereo estone ha innalzato la tensione riaccendendo i timori di un possibile allargamento del conflitto ucraino. Da tag24.it