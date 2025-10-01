Jennifer Ruggeri fa suo il terzo torneo stagionale Vittoria al W35 di Santa Margherita di Pula
Continua il momento magico di Jennifer Ruggeri. La classe 2003 marchigiana, che si allena al Match Tennis Academy di Jesi sotto la guida di Alice Savoretti, ha conquistato il suo terzo titolo del 2025 imponendosi nel torneo W35 di Santa Margherita di Pula. In finale ha sconfitto la francese Sara Cakarevic (n.485 WTA) con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e venti di gioco. Una prestazione di grande maturità quella offerta dalla tennista marchigiana, che ha saputo gestire alla perfezione i momenti cruciali dell’incontro dimostrando una crescita tecnica e mentale impressionante. Le statistiche raccontano di una Ruggeri cinica nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: jennifer - ruggeri
Jennifer Ruggeri si esalta. Primo titolo professionistico
Jennifer Ruggeri si ripete. Secondo titolo in 8 giorni
Sacco pieno per gli azzurri nel circuito ITF. Portano a casa il titolo Jacopo Berrettini, che rientra in Top 350, così come Fabrizio Andaloro che tocca quota 340 in classifica. Vicinissima al best ranking di 431 del mondo Jennifer Ruggeri con il terzo titolo stagional - facebook.com Vai su Facebook
Jennifer Ruggeri fa suo il terzo torneo stagionale. Vittoria al W35 di Santa Margherita di Pula - La classe 2003 marchigiana, che si allena al Match Tennis Academy di ... Riporta msn.com
L’energia di Jennifer Ruggeri: “Questi successi? Un punto di partenza” - È stato così per Jennifer Ruggeri , cresciuta a Porto Potenza, un paese sul mare nelle Marche dove ... Riporta sport.tiscali.it