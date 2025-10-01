Continua il momento magico di Jennifer Ruggeri. La classe 2003 marchigiana, che si allena al Match Tennis Academy di Jesi sotto la guida di Alice Savoretti, ha conquistato il suo terzo titolo del 2025 imponendosi nel torneo W35 di Santa Margherita di Pula. In finale ha sconfitto la francese Sara Cakarevic (n.485 WTA) con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e venti di gioco. Una prestazione di grande maturità quella offerta dalla tennista marchigiana, che ha saputo gestire alla perfezione i momenti cruciali dell’incontro dimostrando una crescita tecnica e mentale impressionante. Le statistiche raccontano di una Ruggeri cinica nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jennifer Ruggeri fa suo il terzo torneo stagionale. Vittoria al W35 di Santa Margherita di Pula