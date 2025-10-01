Jenna Ortega il party Parigi e il rossetto Dior che bacia proprio tutte
Stella tra le stelle. Nel panorama stellato di Dior Beauty nasce Rouge Dior On Stage, il rossetto che inaugura una nuova era. Stravolge le convenzioni, supera i limiti, con audacia, brillantezza e lunga tenuta. A lui, che non ha paura di essere diverso, è stata dedicata una soirée esclusiva in un esclusivo club parigino. Al Silencio, uno dei locali più selettivi della capitale francese, ideato dal regista americano David Lynch abbiamo incontrato, durante la Fashion Week parigina, il nuovo rossetto, con la sua silhouette allungata blu notte, e la sua ambassador: Jenna Ortega. Rouge Dior On Stage: un incontro sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Amica.it
