jay z con bad bunny ha messo a segno un altro colpaccio per il super bowl

Jay-Z, farà meglio? Dopo l’halftime show di Kendrick Lamar, divertente, potente, e senza compromessi, ogni chat su WhatsApp ha cominciato a mormorare: la NFL, e quindi anche Jay-Z, vista la sua posizione strategica all’interno di Roc Nation, avrebbe dovuto abbassare le pretese. L’accordo tra Roc Nation e la lega professionistica ha spesso influenzato la scelta delle star per il Super Bowl, e se da un lato ha permesso a Lamar di mettere in scena uno spettacolo che attinge a piene mani dalla cultura Black e rap, dall’altro ha riacceso timori e tensioni. Il pensiero dominante era che, dopo un’esibizione così intensa e identitaria, fosse necessario “raffreddare” il tono per raggiungere fasce di pubblico più ampie, evitando di risvegliare conflitti etnici sopiti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

