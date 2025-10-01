Jay-Z con Bad Bunny ha messo a segno un altro colpaccio per il Super Bowl
Jay-Z, farà meglio? Dopo l’halftime show di Kendrick Lamar, divertente, potente, e senza compromessi, ogni chat su WhatsApp ha cominciato a mormorare: la NFL, e quindi anche Jay-Z, vista la sua posizione strategica all’interno di Roc Nation, avrebbe dovuto abbassare le pretese. L’accordo tra Roc Nation e la lega professionistica ha spesso influenzato la scelta delle star per il Super Bowl, e se da un lato ha permesso a Lamar di mettere in scena uno spettacolo che attinge a piene mani dalla cultura Black e rap, dall’altro ha riacceso timori e tensioni. Il pensiero dominante era che, dopo un’esibizione così intensa e identitaria, fosse necessario “raffreddare” il tono per raggiungere fasce di pubblico più ampie, evitando di risvegliare conflitti etnici sopiti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: bunny - messo
Apple Music, NFL e Roc Nation hanno ufficializzato che Bad Bunny, artista portoricano di 31 anni, sarà al centro del Super Bowl LX Halftime Show, fissato per l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. "Quello che provo va oltre me stess - facebook.com Vai su Facebook
Jay-Z Breaks His Silence After Bad Bunny Announced As Super Bowl 60 Halftime Show Performer - Z says he and the NFL are honored to have global artist Bad Bunny perform at the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Come scrive totalprosports.com
Bad Bunny, sarà lui ad esibirsi all'Half Time del Super Bowl - Apple Music, la NFL e Roc Nation hanno annunciato che sarà il 31enne Bad Bunny il protagonista dell’ Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, ... Scrive rockol.it