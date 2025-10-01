Jashari accelera | rientro tra fine ottobre e inizio novembre il Milan lo aspetta per alzare il livello in mezzo
Ardon Jashari è tornato a Milano dopo il periodo di riposo in Svizzera e ha imboccato la fase decisiva della riabilitazione. Lo si è visto a San Siro per sostenere i compagni in Coppa Italia: un segnale di appartenenza e di energia positiva che accompagna un percorso medico fin qui lineare. L’obiettivo interno, condiviso da società, staff di Massimiliano Allegri e dallo stesso giocatore, è rientrare in gruppo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, quando il calendario si farà ancora più denso e ogni rotazione conterà doppio. Percorso e tempi: perché la prudenza paga. L’infortunio del 29 agosto in allenamento ha imposto stop e ripartenza controllata. 🔗 Leggi su Milanzone.it
